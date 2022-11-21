曾經一度成為所有媒體受訪者「人型背板」的抗議天王柯賜海，今晨被發現陳屍在自己的廂型車上，結束傳奇的一生。柯賜海過去屢屢在媒體採訪現場，站在所有受訪者背後高舉抗議牌，而成為媒體頭痛人物，但也因他花招百出，又是另類媒體寵兒。他抗議招數千奇百怪，經常帶著各種動物到公家機關抗議，十足是警方的頭痛人物，但他發跡故事倒是相當傳奇。

柯賜海以飼養大批流浪狗和打官司聞名司法與媒體界，堪稱是傳奇性人物。他過去曾為了爭一口氣，40多年前，以原告地位，一次打了一百零五件官司。

柯賜海出身台南，民國七十年代，開始從事房地產事業。他曾設立「台南建設公司」，以自己的祖產和買地方式蓋房子出售，賺了不少錢。不過，他所賺的錢，卻被公司的女會計捲逃一空，以致一文不名。

後來，他家供奉的王爺祖師「叫」他去北部發展；在1984年他到台北再度從事房地產生意。

由於與股東有財務糾紛，有一次，歹徒到陽明山他的住處意圖綁架他，幸好他飼養的一頭「羅威拿犬」攻擊歹徒，救了他一命。從此，柯賜海不敢再住在陽明山的家，駕車帶著他的愛犬露宿街頭。

柯賜海選擇公園等空曠地方餵食他的愛犬時，吸引了一隻隻流浪狗前來分享食物。從此，柯賜海也專門收養流浪狗。

由於合夥做生意以及金錢往來的糾紛，柯賜海成為打官司的「專家」，但，另方面，他飼養的流浪狗也愈來愈多。現在，他更在桃園龜山工業區的一處廠房，飼養了數千隻流浪狗，還僱請專人載送飼料及餵食。飼養流浪狗，柯賜海養出了心得，獲得不少經驗。他甚至客串獸醫，幫流浪狗施藥打針。

人爭一口氣，佛爭一炷香。為人四海的柯賜海，對不公不平的事向來勇於挺身而出，循各種管道討回公道。大批流浪狗與動物，就自然成為他吸引社會焦點的重要配角。