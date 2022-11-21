林佳龍與陳時中「龍中合體」，率領車隊從三重到萬華掃街拜票。(黃敬文攝)

隨著九合一選舉倒數5天，民進黨新北市長候選人林佳龍及台北市長陳時中今(21)日早上在新北合體，攜手展開「雙北龍中來・逗陣作夥贏」聯合車隊掃街造勢。(黃敬文攝)

民進黨新北市長候選人林佳龍、台北市長候選人陳時中21日合體，在新北市三重、台北市萬華車隊掃街，有民眾在住家陽台比出倒讚手勢嗆聲。（黃世麒攝）

隨著九合一選舉倒數5天，民進黨新北市長候選人林佳龍及台北市長陳時中今(21)日早上在新北合體，攜手展開「雙北龍中來・逗陣作夥贏」聯合車隊掃街造勢，從新北三重出發台北萬華沿途向選民拜票；林佳龍大讚陳時中是「從防疫以來的最佳夥伴」，指首都圈包括交通、流域、環境、產業4大主軸展開合作，陳時中也提出多項促使雙北更加緊密合作的規劃，包括會成立雙北願景規劃委員會、舉行區域治理論壇等等。

陳時中表示，雙北越來越像是一個生活圈，未來雙北、甚至擴大到北北基桃的首都生活圈聯合治理，其實都已有提出一些相關的計畫，也希望未來能成立首都願景規劃的委員會、行動辦公室，舉辦行動治理、區域治理相關的論壇，都希望能夠把區域治理做好。

他說，目前已先提出了YouBike2.0E，台北市端會準備1000輛來跟北北基桃做配合，首都圈的月票也從1280元降到1200元，並擴大平台、使用的範圍，讓它的規模更大、效率變高，也希望將北北基桃共構成一個大的經濟體，讓北北基桃整體越來越好、經濟越來越繁榮。

林佳龍致詞時，首先呼籲雙北的市民站出來，用行動來支持雙北首都圈的聯合治理，更大讚陳時中跟自己從防疫以來便是合作無間的最佳夥伴，這次競選更有很多具體的、共同的政見。

他說，首都圈包括交通、流域、環境、產業4大主軸都有全盤的規劃，交通路網、首都通月票也都有很多人很支持、期待，就等著上任後來實現。