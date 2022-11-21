大里仁愛醫院皮膚科醫師陳冠伃指出，嬰兒血管瘤是兒童常見的良性軟組織腫瘤，與血管內皮細胞異常增生有關，目前最主要的治療方式是點藥或吃藥；圖非文中病患。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

日前6個月大的嬰兒右側額頭上出現如1元硬幣大小的紅腫塊，令薛姓母親相當緊張，焦急赴大里仁愛醫院求診，經醫師診察後，發現是「嬰兒血管瘤」，開立藥物後即返家，後續再定期回診觀察；醫師提醒民眾，若在孩子身上發現任何血管類病灶，應盡早尋求專科醫師的治療與評估。

大里仁愛醫院皮膚科醫師陳冠伃指出，嬰兒血管瘤俗稱草莓血管瘤，是兒童最常見的良性軟組織腫瘤，形成原因不明確，但與血管內皮細胞異常增生有關；其發生率為2％至12％，女生是男生的3倍，在早產兒、多胞胎、高齡產婦、子癲前症或前置胎盤的狀況下有較高的發生率，發生部位則以頭頸部為主。

陳冠伃說，嬰兒血管瘤類型可依深度分為表面型、深層型和混合型，也可以依分佈型態分為局部型、分節型或多發型；有時會在嬰兒出生時就看到，有些則要等到大約2至3周才會出現，且嬰兒血管瘤會經歷生長期、穩定期和退化期。

陳冠伃說，通常快速成長期為前3至5個月，持續到9個月到1歲大，接著進入穩定期約到1歲半至2歲，當血管瘤從亮紅色轉變成暗紅色或紫灰色時，則進入退化期；目前有90％在4歲大時可以退化完全，但退化完全不代表會變成平坦皮膚，通常會殘留一些血管擴張、皮膚萎縮、疤痕或纖維脂肪組織。

陳冠伃指出，嬰兒型血管瘤的治療必須考慮年齡、位置、大小、深度、 數量，是否危及生命或造成功能性受損，是否有潰瘍、疼痛或正在流血等，都有不同的處理方式；目前最主要的治療方式是點藥或吃藥，等進入穩定退化期，再評估是否予以雷射或手術治療。

陳冠伃表示，通常在快速成長期前進行醫療介入，會有比較好的預後；同時提醒民眾，若在孩子身上發現任何血管類病灶，應盡早尋求專科醫師的治療與評估。