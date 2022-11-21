台北市政府推動市場改建，無黨籍台北市長候選人黃珊珊表示，未來上任後將繼續推進市場改建與市集攤商管理，要讓台北市的老舊市場逐一改頭換面煥然一新，更要讓夜市攤商合法納管，目標要讓台北市的市場與市集攤商都能朝向現代化經營模式，也確保環境衛生與民眾的食安把關。

黃珊珊指出，市場是城市生活的縮影，隨著歲月的累積，傳統市場的外在建築與硬體設備逐漸老舊，影響公共安全與民眾的飲食與環境衛生，另一方面，傳統市場經營環境不佳，連帶道路上的市集攤販也是衛生堪慮、油煙與油水造成環境汙染，所以持續推動市場改建與市集精進管理已是刻不容緩的市政課題，成為都市再生重要的一環。

她認為，任何一個市場改建絕不是把舊的拆掉再蓋新的如此簡單，背後最重要的是溝通，與攤商的溝通、與附近居民的溝通，直到中繼市場蓋起來後，市場改建的機會才終於成真了。而透過老舊市場的改建，市場新面貌的再生，讓原本只剩下交易功能的場域，回歸最初「市集」應有的社區凝聚力，才能讓南門、成功、環南等傳統市場，再度成為台北驕傲的「城市櫥窗」。

黃珊珊說，依期程規畫，未來2023年至2030年間，至少將有5處市場，包括南門、成功、環南、北投、及第一果菜及魚市場先後完工並重新開幕啟用，也將會繼續規畫各區老舊市場的改建，持續讓台北市的傳統市場能改頭換面。

除了市場建築與硬體的改建，最重要的還有「衛生安全」問題。未來，黃珊珊提到將會繼續與攤商溝通，輔導攤商從源頭加強食品安全、乾溼分離、垃圾不落地、減塑、垃圾分類等，此外，她也鼓勵商家多運用新型消費模式，將付款方式升級成電子支付，兼顧攤商的數位轉型與營運創新理念，邁向現代化的市場經營模式。

黃珊珊強調，攤商除了在市場內部經營外，另一個聚集地點就是市場周邊市集，例如在街道擺攤的夜市。夜市是台灣文化的代表，但過去的管理方法，只是讓警察與攤商玩了幾十年的「貓抓老鼠」遊戲，甚至衍生出灰色地帶，但問題卻依舊存在。市集攤商所需要的管理，並不是取締，而是要了解攤商需求，才能實際解決問題。

她提到，在接任副市長後就提出了「攤商精進計畫」，從2020年開始，台北市政府即以「3管」策略，針對無證攤販，進行人、地、秩序、消防、衛生、清潔、路暢及組織現代化等各面向的協助管理，至今已成功納管超過1500家無證攤販。

黃珊珊說，「3管」中的「管人」，是讓市集攤商成立自治會，造冊實名制以利追蹤管理，約定好擺攤時間，也能釐清責任歸屬，同時杜絕來路不明的流動攤商，如發生爭議或消費糾紛，也能找的到對象，維護了食安與消費者權益；「管地」則是在地上劃設藍色虛線，規範設攤區域，拉出3.5公尺的消防通道，讓消防車可以通過。此外，攤商必須裝設抽油煙機與油脂截流器，政府會提供設備補貼，終結亂排油煙、以及汙油亂倒水溝造成的環境汙染；而「管秩序」則是採用「計點連坐制」，違規計點若超過規定，將會撤銷整條攤販的使用權，建立起攤販互相提醒的防範機制。例如看到隔壁攤1顆鳳梨賣2000元，就會挺身而出制止，而不是跟著漲價，確保向上提升的正面循環，而不是向下沉淪。

她說，「管理」只是做法，「精進」才是目標，如鼓勵無現金交易，並幫商圈統一設計，從遮雨棚、圍裙到招牌，都有一套視覺識別系統。而有了政府的協助，攤商也會自主的發揮創意提出新的點子，攤商與政府的關係，就此從敵對轉向合作。

黃珊珊強調，政府的職責應當是讓每個努力的人都有一個安身立命與安居樂業之所，只要用心溝通協調，問題就能迎刃而解，市場改建如此，市集精進管理也是如此。