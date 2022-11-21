李欣恬／台北報導

為節能減碳，英國編舞家阿喀郎．汗即將來台演出的舞劇新作《叢林奇譚》，大幅減少使用實體布景，改以動畫作為舞台場景，以減少巡演造成的碳排放，12月初在台中國家歌劇院登場。

作品談論自然環保議題，阿喀郎表示，人類覺得自己是地球的擁有者，「但事實上，我們跟所有物種共享著地球，我想跟下一代分享，面對氣候變遷，我們不應忽略、不該掩飾、也不能美化，我們就是要好好談論它。我想從孩子的角度，重新看待我們和野生動物的關係。」

《叢林奇譚》今年4月在倫敦首演，改編自諾貝爾文學獎得主、英國作家吉卜林（Rudyard Kipling）的同名故事，保留了主角毛克利、懶熊巴魯、公狼阿基拉等，舞劇裡這些角色都放到了城市，成為氣候難民，從動物園、實驗室等逃脫，聚集在人造環境中。

台中國家歌劇院總監邱瑗表示，很多創作者的歷程會跟著生命成長，20年來阿喀郎從單身變成3個小孩的爸爸，也希望將社會責任及觀察，傳給下一代，從藝術中潛移默化的受影響，「舞劇裡的動物，一部分希望回到自然界的規律，有些則想要變成人類，希望能在都市裡找到生存方式，看了會讓人不自覺的反省。」

國家文藝獎得主古名伸表示，每次跟阿喀郎說話，他總是充滿關懷，包括種族的議題、世上的弱肉強食，還有這次的環境生態永續，「不管他年紀多大，總是希望在他的藝術裡傳達更多訊息；過去他的舞作都會有精緻的道具大型裝置，這次他以身作則，以低碳節能的投影舞台背景在世界各地巡演；舞者除了搭配音樂外，還要結合對白跟影像合作，也充滿挑戰。」演出將於12月2日至4日在台中國家歌劇院登場。