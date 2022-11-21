警方獲報到場前，葉女肇事逃逸，自行離去。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄昨日晚間32歲的葉姓女子騎車左轉時，與當時對向直行的19歲騎士黃姓男子對撞，雙方騎士皆倒地，黃男還遭機車重壓在地不起，還需由路人幫忙才順利脫困，但在警方獲報到場前，葉女就自行離去，今日才到派出所說明，葉女向警方辯稱，因當下頭暈且事發緊張才會逃走，警訊後依公共危險送辦。

20日晚間6時13分許，黃男騎車直行行經林園區東林西路時，與對向要左轉的葉女發生對撞，雙方倒地不起，而黃男還因為機車較重，一度被壓在地上倒地不起，所幸一旁路人見狀即時將車扶起，黃男才順利脫困，並打電話報警。

林園分局獲報後，立即派遣交通分隊員警到場處理，但在員警尚未到達現場時，葉女卻自行騎車逃逸，令在場的黃男相當傻眼，只能目送葉女離去，而黃男也未裝行車紀錄器，事發後在網上PO文求助，表示「懇求有行車紀錄器的朋友幫忙」，看得出相當的著急。

警方表示，透過現場監視器拍下葉女機車車牌，再透過車牌查出葉女，已通知葉女到案說明，葉女今日上午也到林園派出所說明。

據了解，葉女向員警辯稱，因事故發生當下，受到撞擊頭暈，再加上緊張不知道車禍該如何處理，才會趁隙逃逸現場。員警訊後依公共危險函送高雄地檢署偵辦。