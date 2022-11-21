C組阿根廷被視為奪冠熱門，沙烏地阿拉伯則被看衰，使23日凌晨0時的墨西哥vs.波蘭成為可能決定分組第2的關鍵戰役。波蘭由7屆德甲金靴萊萬多斯基（Robert Lewandowski ）領銜，墨西哥則有被華人球迷稱為「墨西哥吳鎮宇」的門神歐秋亞（Guillermo Ochoa）把關，看似矛盾之爭，兩隊卻各有難題。

萊萬在2020、2021年榮膺國際足總頒發的「世界足球先生」，34歲的他今夏從德甲拜仁慕尼黑轉會到西甲巴塞隆納，進球效率仍維持水準。萊萬在國家隊出賽134場進76球，都已是隊史紀錄，可謂鞠躬盡瘁。但上屆世足賽與去年的歐洲國家盃，波蘭都在小組墊底出局，證明他們不能只靠萊萬。

墨西哥門神歐秋亞迎來個人第5屆世足賽。（美聯社）

墨西哥方面，37歲的門神歐秋亞不但長得像港星吳鎮宇，過去4屆世足賽也以一次次拍案叫絕的精彩撲救，深獲球迷喜愛。歐秋亞與隊長瓜達多（Andrés Guardado ）都是世足「五朝元老」，後者甫於日前對瑞典的熱身賽締造國家隊生涯第178場出賽，成為隊史紀錄保持人。

相對於只靠萊萬的波蘭近兩屆大賽都於小組賽止步，「中北美之王」墨西哥自從1990年因停權錯過世界足壇的最大盛事後，不但連8屆打入世足，且已連7屆突破小組賽階段。然而過了第一階段才是瓶頸，墨西哥已經連7屆於16強落馬出局。

經驗豐富是墨西哥的最大優勢，但主力陣容平均年齡將近30歲，板凳深度也不足，不少墨西哥球迷認為這是近年最弱的三色軍團之一，因為他們從2019年中北美暨加勒比海金盃賽之後就未曾奪冠，是15年來最久的冠軍荒。世足前最後一場熱身賽，墨西哥1比2不敵瑞典，波蘭則在保留主力的情況下，以1比0力克智利。