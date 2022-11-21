晶圓代工龍頭台積電(2330)美國亞利桑那廠將於12月6日舉辦首批機台設備到廠（First tool-in）慶祝典禮，首期將生產5奈米製程。對於市場盛傳二期規畫興建3奈米產能，創辦人張忠謀今（21）日透露確有導入計畫。

台積電2020年宣布將於美國亞利桑那州興建12吋晶圓廠Fab 21廠，已於7月底舉行上樑慶祝典禮，將於12月舉辦首批機台設備到廠慶祝典禮，初期將生產5奈米製程，預計2024年開始量產、首期月產能2萬片。

而外媒近期報導指稱，台積電計畫在亞利桑那州興建多座晶圓廠，並預計在未來幾個月宣布，將在5奈米廠旁再建造一座3奈米新廠。台積電對此則回應，目前為止尚未確定亞利桑那晶圓廠二期規畫，將就營運效率和成本經濟因素來評估未來計畫。

日前赴泰代表參與2022年亞太經濟合作會議（APEC）的張忠謀，今日在總統府舉辦返國記者會時，表示將與妻子親赴美國亞利桑那晶圓廠移機典禮，並透露美國商務部長同意參加，亦有邀請美國總統拜登，但還不確定拜登是否出席。

同時，張忠謀證實，台積電3奈米產能確實有轉移至其他國家生產的規畫，他表示目前已有計畫，雖然尚未完全敲定、但也接近差不多敲定狀態，亞利桑那州晶圓廠首期產能為5奈米，二期產能就會是3奈米。