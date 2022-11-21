汪小菲與藝人大S（徐熙媛）宣布離婚後，傳出遭女方指控未履行離婚協議，3月起便未支付生活費，對此，他發文表示不滿大S再婚，因此不想幫忙付錢，接著公開一年來的支出明細，只見揚言不想付的電費「驚人金額」曝光，讓人看的瞠目結舌。

汪小菲稍早發文怒嗆大S：「過去一年為這個家，所付出的費用，只是作為一個男人，他們结婚了，我他x的不想再给這個家付電費」，接著公開從去年11月來的支出明細，只見這一年支付給大S年4千萬的家用費，包括每個月106萬元的房貸、給大S的指定費100萬元，其中他揚言不想付的電費金額也隨之曝光。

汪小菲公開匯款明細，幫大S支付的電費最高一個月9萬多元。(汪小菲微博)

只見大S和具俊曄新婚後住的豪宅，9個月來電費總額高達20萬，其中5月到7月就6萬多元，7月到9月更高達9萬多元，接著在留言區暴走：「那個家四個億台幣，我買的，付了2.4億首付，每月100多萬房貸我付著，全是我設計的風格，裝修都是我盯著。別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？還他X的讓我付電費」，字句中透露出不滿情緒。

汪小菲已付出4000多萬，聲明中拒付家用和電費。（圖/汪小菲提供）

汪小菲稍早發出聲明稿澄清，內容表示與大S簽署離婚協議後，超乎尋常的巨額扶養費非但已付足，還額外支付巨額款項給大S，絕非週刊所言數十萬而已，至於現在尚存的爭議，僅是自己不想再付的家用和電費。