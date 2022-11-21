國民黨竹北市長候選人林為洲有25年的民意代表經驗，3屆立委期間替竹北市爭取多項建設，解決竹北市交通壅塞，增加醫療量能，提升學生教育品質，讓竹北市有更優質的居住環境。他形容自己是「25年磨一劍」，現在竹北市民更需要一個專責的城市管理員，把竹北市管理的更好。

林為洲說，交通是竹北市民最關切的問題之一，他協助縣府爭取台1線替代道路計畫，公路總局同意補助22.46億元，優先施作縣道118線以南路線，縣府明年將施工，實際解決台1線竹北段車輛壅塞問題。

其次，經國橋工程改善計畫，成功爭取營建署核定12.6億元經費，預計2025年完工，將能改善竹北市自強南路、新竹市慈雲路到竹科的 塞車問題。

林為洲並說，國1從竹北-湖口路段，交通尖峰塞車紫爆問題，2016年他就在立法院提案要求中央重視，750億的楊頭高架計畫可行性研 究，今年7月行政院正式拍板定案。

林為洲並指，他邀集國發會及教育部爭取新竹台大分院生醫醫院預算，另安排立法院衛環委員會實地考察工程進度，多次與台大醫院討論協調，確保醫學中心等級後，新竹台大分院生醫醫院於2019年9月正式營運，讓鄉親得到完善的醫療照顧。

同時，他在立法院總質詢行政院長，針對竹北市國中小不足問題，成功爭取五校新設學校總建設經費16.8億元。並協助縣府向衛福部爭取8200萬元，興建新竹縣首座綜合社會福利館，縣府也將在明年啟用。

林為洲說，25年民意代表的歷練，他盡心盡力為家鄉爭取多項建設經費，這些建設成果得來不易，他的核心口號「專責管理」，就是竹北市長最重要的責任，把竹北市內的建設管理好，就是城市管理員最重要的任務。