疫情讓人類的社交關係重新定義，跨境電商成為全球最強大的創富趨勢，網路社群也是最多人轉職創業的首選。非凡超電商MGC舉辦的非凡豐盛無限美好超心靈饗宴，20日邀請「元氣好眠」暢銷系列作者、資深聲音療癒音樂人張之愷，以療癒頻率融合宇宙等離子之音，搭配深度解析，帶領聽友一起為身心充電。

非凡超電商MGC陳菲菲老師表示，「跨境電商」是近年熱門的新興國際貿易型態，也是台灣企業到個人都可嘗試的新通路，跨境電商發展快速，管銷模式和創新策略不斷推陳出新，如運用FB及IG、LINE、部落格、YouTube形成社群電商，更可讓消費者轉型成為經營者，創造三贏局面。

陳菲菲指出，這次很高興請到身心靈專家張之愷、旋轉舞蹈老師朱衍舞、Erisd Miro厄里斯魔境、細胞修復激活的秘密周孫立醫師、吳紹琥醫生、影視明星曾治豪、劉尚謙，還有綜藝天王吳宗憲，並邀請百位百萬網紅及現場600位嘉賓同時直播，且使用「卡拉轟天雷」歡唱響應此豐富的心靈響宴。

主辦單位表示，這次非凡超電商MGC主要是讓來賓能感受到「為什麼有人總是心想事成，為什麼有時候明明做同樣的事情，產生的結果卻大不相同？」因此，請來知名身心靈專家張之愷，開啟大家的無限想像與格局；另外，藉由與各行業成功人士近距離的接觸，透過他們的眼界看世界、理解世界！