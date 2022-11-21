房仲業今（21）日最新統計指出，現代人買房愈來愈重視住家附近擁有便利的交通、廣闊的公園、繁華的市集，或是優質學區、運動中心、圖書館及美術館等育樂場，據實價登錄統計，近五年來，全台六都美術館周邊藝文宅房價，以桃園市漲幅最猛，高達近四成，勇奪得六都之冠。

其次為高雄市漲35.7％；台南市漲34.5％位居第三。

台灣房屋集團根據內政部實價網站統計顯示，榮登漲幅之冠的桃園市，漲幅近4成，今年每坪39.3萬元，直逼四字頭，與五年前單價25.8萬元相較，漲幅驚人。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，桃園美術館「未演先轟動」，目前只在動工階段，尚未完工，但因座落於桃園青埔重劃區中，地點優勢加持，以及區內尚有高鐵、捷運雙鐵共構，以及棒球場、國泰名品城、冠德購物中心、置地廣場新光影城、XPARK水族館等，休閒採買娛樂機能完善，強化區內住宅生活機能，同時也吸引了許多脫北者，以及在地移居者進駐，預計2024年美術館完工時，相信會再帶動一波關注。

全台藝文宅漲幅排名第二的高雄，累計五年漲幅35.7％，其中高雄美術館位處鼓山區美術公園內，周邊商圈林立，與高捷共構的台鐵美術館站滿足交通需求，又有明星學校中山國小及龍華國小共同加持，帶動周邊房市漲聲持續；緊追在後的是台南市美術館周邊房價漲幅34.5％，由於位處台南市中心中西區，孔廟商圈周邊書卷氣息濃厚，又靠近大遠百商業繁榮發展，機能完整，富具潛力。

至於房市熱絡的雙北市，由於台北市基數較高，實際成交行情從每坪61.5萬上漲至每坪69.6萬，漲幅13.1％，漲幅相較平緩。

台灣房屋分析，有別於其他直轄市的設置，新北市美術館位處鶯歌三峽交界，近鶯歌火車站商圈，地方發展較早，可發展腹地小，因此新建電梯大樓等住宅量體相對較小，且距目前話題性高頗高的鳳鳴重劃區較遠，因此在房價漲幅表現，居六都中之末。