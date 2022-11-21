無黨籍台北市長候選人黃珊珊競選總部，21日發表競選廣告【黃媽叮囑篇】快快樂樂選舉，妳做得好別人就會投妳！訪問時提到衛福部長薛瑞元替民進黨台北市長候選人陳時中抱不平，是因為擋了疫苗掮客，並透露掮客會找工商企業、宗教團體輾轉詢問指揮中心進口事宜，藉此牟利。黃珊珊（見圖）表示薛現在又在指責台積電、慈濟？「請他有本事就大聲說出來，看台灣人民是相信他，還是相信這些單位」。（陳俊吉攝）

無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（黃婉婷攝）

選戰倒數5天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊大打溫情路線，繼昨日兒子透過影片隔空送暖，轉贈花朵及卡片為母親打氣，她21日再公布最後一波競選影片，其中就有3部是由高齡93歲的黃媽媽擔任主角，而影片播畢後，黃媽媽更坐著輪椅驚喜現身替女兒打氣，讓黃珊珊再度紅了眼眶。

黃珊珊上午公布6支競選廣告，首支《隱形的翅膀》，她強調自己沒有政黨奧援和組織動員，幸虧市民成為她的隱形翅膀，帶著自己飛、迎向陽光，一起創造無限可能；在《即戰力》這支影片中，她也化身正義女神誓言守護市民，用這道光穿透藍綠兩黨險惡，將利益分贓的醜態照得一清二楚。

高齡93歲的黃珊珊媽媽也親自拍攝3支宣傳片替女兒加油打氣，分為《黃媽叮囑篇》、《黃媽老美篇》及《黃媽成長篇》露出，裡頭講述著黃珊珊的成長故事，她大讚女兒很守本分，唸書、工作從來不用家人擔心，也叮囑對方快樂選舉、別管外頭耳語，看到一連串溫馨影片，讓黃珊珊紅了眼眶。

影片播畢後，黃媽媽隨即坐著輪椅驚喜現身記者會現場， 讓黃珊珊驚喜地摀住嘴巴，她感性指出，很多人說為什麼黃珊珊不找家人助選，但黃珊珊最好的分身就是偉大的市民，就像媽媽所說「每個人都是黃珊珊」，她也現場給媽媽一個擁抱，還玩起自拍，現場氣氛超溫馨。

而黃珊珊兒子也沒缺席，在《兒子的祝福篇》中，他親自獻「聲」，並用樂高積木拼成一朵花，親手寫下卡片祝福母親。黃珊珊說，兒子從小就說不要當公眾人物，在學校也非常低調，很少人知道他媽媽是誰，但希望兒子能以自己為榮，「而不是因為他是誰的誰」；她強調，自己承擔家人的期待，「我會勝選，一定會勝選。」

媒體追問，黃珊珊選前祭出「兒子獻聲、媽媽力挺」的溫馨母子牌，是否想以溫情路線吸引市民，黃珊珊表示，每次選舉大家都會以各種方式支持，媽媽現身力挺也是她想支持自己的一種方式。

由於黃珊珊首支競選影片將候選號次「8」倒過來放，還說要「創造無限可能」，與國民黨籍蔣萬安口號類似，她笑說，這是導演的創意，還暗酸說「符號沒有誰專用，重點在於誰來做能夠有確實的實踐力，才能實現真正的無限可能。」