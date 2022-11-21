除了國民年金，勞保退休金同為老年退休生活的重要保障，但立委爆料，勞保局內有百名業務佐理退休年資，因應「勞基法」先前的修正將遭砍，痛批勞保局帶頭違法，損害這些臨時員工的權益。

勞動部今(21)日於立法院社福及衛環委員會進行「以台灣永續發展目標(SDGs)檢視我國國民年金與勞工保險等制度，如何永續穩健照顧社會經濟安全、促進各年齡層生活福祉與提升勞動生產力」專題報告，並備質詢。

民進黨立委洪申翰質詢指出，關於勞保局臨時人員退休問題，臨時人員早在省政府時期就有，當時因為預算員額沒辦法滿足業務需求，因此有了約僱助理(後稱業務佐理)，最多的時候人員高達500人，之後才一路精簡到現在的100多人。

洪申翰指出，1998年「勞基法」第30條之1條修正後，將業務佐理納進勞基法規範，從此具有勞工身分，但不代表年資必須從該年開始算。

洪申翰舉例，若有業務佐理從1978年開始在勞保局任職，到了2019年年滿65歲申請退休時，結果勞保局退休金計算上卻寫採計年資是自1998年4月至2019年，1978到1988年間的20年年資就會憑空消失。

勞動部長許銘春回應，會有這樣的情況是因為臨時人員的委託是以按件計酬來算，報酬給付方式可能被認為是承攬報酬，因此給付方式並不同。

洪申翰聞後不悅表示，臨時職員和正職員工的工作內容幾乎一樣，說按件計酬是不被接受的。

洪申翰說，「勞基法」第84-2條已清楚載明，勞保局可以選擇事業單位自訂規定，或是勞雇雙方協商等2種方法，假如勞動部要求民營企業遵守「勞基法」，結果底下的勞保局卻不遵守，簡直不合理。

洪申翰指出，根據之前的會議紀錄，勞動部只是單方面告知，根本沒有所謂的協商，勞保局只有2種做法，依照「勞基法84-2條」自訂規則或是展開協商，否則勞保局繼續擺爛，勞動部真的可以關起來了。

許銘春承諾，會了解實際情形，勞保局也已有安排專家會議，會找出符合「勞基法」規範的解決模式。