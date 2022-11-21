2022九合一選戰進入倒數，民進黨高市議員候選人蘇致榮推出新競選影片，他藉由影片向所有鳳山地區民眾訴說他一路以來的內心話，並感謝民眾一路「牽成」，讓他深深體會知名樂團滅火器的歌詞「是恁牽著阮的手，一步一步陪阮行」，期盼民眾陪他走完選戰最後一哩路，讓他可以順利進入議會為民服務。

蘇致榮指出，他一路走來，民眾給予他不少鼓勵與指點，一點一滴地累積起來都成為他繼續打拼的動力。他是體育人，從小受到這片土地的栽培，曾經不負期盼獲選壘球國手，代表台灣出國征戰為國爭光，而目前他正朝高市議會前進，希望成為首位前進議會的國手。

蘇致榮指出，先前他擔任高雄市長陳其邁的祕書，協助市府完成14座運動中心規畫設計，並向中央爭取預算，也讓讓中華職棒、SBL超級籃球聯賽重返高雄、2個職籃聯盟到高雄設立主場、改建極限運動場為專業滑板場與滑步車場、提升高雄市全國運及全民運代表隊權益、協助推動執行運動發展基金、促成運動產業與退役選手就業平台、規畫設置青埔競技滑板場，對於高雄市未來的運動整體發展，自己有想要努力的目標。

蘇致榮透露，他請益了政壇的前輩，若身為地方民意代表，要解決的不只是服務案件，更重要的是監督政府把政策、建設做好，讓市民能夠安心的生活。希望選民集中選票支持，他是「正綠過半最關鍵一席」，感謝鳳山鄉親這段期間鼎力相挺，最後一哩路，呼籲大家「凝聚鳳山最堅定的力量」，將他送進議會。