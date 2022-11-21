第 59 屆金馬獎頒獎典禮於19日圓滿落幕，台視今（21）日公布典禮當天的收視率，最高點落在劉冠廷、王渝萱頒發「最佳劇情短片獎」3.71 （收視人口 807000）；第2是張孝全、陳昊森頒發「最佳剪輯獎」3.69 （收視人口 802000）；第3則是陳珊妮頒發「最佳原創電影音樂獎」3.63 （收視人口 789000）。

星光大道的前3高收視都落在壓軸的10分鐘，第1高點落在62歲日本女星黑木瞳走紅毯及受訪，收視率2.16 (收視人口 496000)，第2為日本導演是枝裕和走紅毯和受訪，收視率1.81 (收視人口 393000)，第3是宋芸樺走紅毯和受訪，收視率1.68 (收視人口 365000)。

表演橋段高點為李玖哲「In Memoriam」，收視率3.6 （收視人口 783000），第2為最佳原創電影歌曲〈烤火的房〉收視率3.46 (收視人口 752000)，第3是最佳原創電影歌曲〈為了你〉，收視3.35 (收視人口 729000)。