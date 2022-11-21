食物在胃裡的時間牽涉到飽足感，時間越長越有飽足感，人也會較沒有進食欲望，進而達到減重效果。有營養師整理出各類食物的「胃排空時間」，發現水果為20到40分鐘，蔬菜類是30分到1小時，肉類為30分鐘到2個多小時，便當則是350分鐘、幾近6小時，亦即便當最能達到減重效果。

營養師高敏敏在其臉書粉專表示，「胃排空」就是食物停留在胃裡消化的時間，亦即飽足感持續的時間，每種食物的排空速度都不同，基本上，脂肪越多，排空速度會越慢，但食物的組成越豐富多樣化，也會延長這個消化的時間，因此民眾若想減重，可以看胃排空時間來選擇適合的食物。

她列出對照各種食物的胃排空時間表，其中，液體大多在1小時之類、水果為20到40分鐘、蔬菜類是30分到1小時、乳製品則為1小時半到5小時、堅果類最長為3個小時、肉類為30分鐘到2個多小時、義大利麵 240分鐘、三明治 270分鐘，而便當所需的350分鐘，居所有食物之冠。

針對便當排空時間最長，她說明，因為便當的組成內容較為多樣化，消化時間較長、較能產生飽足感，且能攝取到較豐富的蛋白質、膳食纖維等營養素，也減少了吃完正餐還想吃零食的欲望，進而達到減重目的。

她並提醒，進食順序也很重要，建議想減重的人先吃菜，其次肉類，最後再吃澱粉類，因為蔬果豐富的膳食纖維與植化素、營養素可以增加飽足感、幫助消化，同時也能墊個胃，讓人減少進食量。