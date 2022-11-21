行政院上周通過有「台版晶片法」之稱的《產業創新條例》第10之2條，但有聲音質疑，本法案釋出的優惠相對其他國家來的薄弱，甚至有立委質疑是否「獨厚」台積電（2330），恐造成半導體產業大者恆大，對此經濟部長王美花表示，研發費用規模將會訂在子法，會儘快就子法與專家討論，但不能保證一個月完成。

王美花今日表示，世界各國情形不同，部分國家希望大力扶持新設廠，而像日本很久沒有半導體廠，所以需要給予大量補助，但台灣已擁既有的半導體生態系，故希望可以維持既有優勢，後續也會針對研發、群聚效應、人才培育做出全面討論。

王美花進一步說，該法案還有很多研發支出、設備金額等細節要跟財政部討論，針對技術創新跟打入國際供應鏈部分會組成專家審查，研發費用規模將會訂在子法，子法會盡快，但不能保證一個月。

本次「台版晶片法案」明訂適用三項要件門檻備受關注，原訂研發費用預估達到100億元適用，行政院有意調降至50億元，但考量到適用對象及稅基間的平衡，相關細節將待經濟、財政兩部持續協調，另以子法定之。