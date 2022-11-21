楊文科4年來強化基礎建設，未來4年要全力衝刺，推出12項觀光政策。（羅浚濱攝）

新竹縣有山湖海美景，爭取縣長連任的楊文科，過去4年強化基礎建設，未來4年要全力衝刺，推出「綠色海岸觀光轉型升級」等12項觀光政策，將用智慧科技來實現更便捷的適地性旅遊，讓新竹縣的觀光產業朝永續發展的目標邁進。

楊文科表示，新竹縣有美麗的海岸線，他很 關注綠色海岸觀光轉型升級，農業處和交旅處已積極改善新豐坡頭村石滬、鳳坑濱岸水域及竹北新月沙灣等遊憩區設施，未來將能串連新竹縣海岸線的自然生態旅遊，規畫自然生態、人文歷史、環境教育導覽解說。

在廢棄的新豐鳳坑漁港有著名的「紅豆餅」打卡拍照景點，交旅處辦理「鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施整備工程」，將長150公尺的漁澳分別設置漁澳水域活動區、水域活動廣場及緩衝區，北側淨水區可連接紅樹林步道，與紅毛港遊憩區串連，預計明年中完工後籌辦「熱門音樂祭」，吸引年輕族群來感受竹縣獨特的音樂風采。

楊文科並指出，新豐鄉濱海自行車直接銜接桃園新屋綠色隧道的福興溪景觀橋梁工程，預計明年底完工後，鐵馬族可沿途欣賞海岸線風光，更能帶動桃竹雙邊的觀光發展

另外，將推展尖石與五峰的部落觀光，加強「好客竹縣」品牌行銷，輔導觀光業者參加國內外旅遊展，推動部落文化體驗及永續生態小旅行，並結合科技打造多語影音導覽沉浸式體驗，推動行動支付、電子票券等服務。

智慧旅遊方面將建構「新竹縣智慧旅遊雲服務」，整合食、宿、遊、購、行的即時資訊，導入觀光即時影像、人潮車潮感知服務，以 OTA及DMO技術建大數據資料，以利旅遊政策發展。

楊文科12項觀光策略為，1.綠色海岸觀光轉型升級、2.營造自行車友善城市、3.打造環境永續露營樂園、4.推動自然步道樂活體驗、5.舉辦大型藝文節慶活動、6.規畫漫遊客庄體驗旅遊、7.推展尖石五峰部落觀光、8.整合業者擴大觀光行銷、9.多元媒體整合行銷、10.優化觀光產業服務力、11.打造智慧旅遊服務體驗、12.建構新竹縣智慧旅遊雲。