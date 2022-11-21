四年一度世足賽正式開打，aka甜品專賣店「清原芋圓」響應世足賽，推出超逼真足球麻糬，直徑5公分超巨Q彈麻糬，裡面滿滿餡料，兩種口味芝麻和花生，搭配足球經典六邊型花色，任選商品加購價39元，萌翻登場。

11月23日起清原芋圓限定8家門市可購買到袖珍版足球燒麻糬，為了讓足球迷們體驗觀賽快感，以沈浸式美食體驗為出發點，不指定商品即可加購價39元帶一顆足球回家，軟嫩Q彈糯米口感，搭配抹茶粉象徵足球場上的大草皮、軟爛綿密紅豆如同場上的紅土飛揚，2種療癒內餡任選，帶顆粒感的花生以及濃郁香氣的芝麻醬，咬下去緩緩流出，帶回家邊看邊吃，不用飛卡達就可以臨場體驗火熱賽事。 清原芋圓飲料、剉冰加熱甜湯品項多達九十多種，有選擇困難症的人不用擔心，Top3經典產品加購足球燒麻糬，好吃程度再升級。飲料必點「紫芋波波沙」，擁有獨家專利技術製成的小紫芋，搭上大份量的芋頭冰沙，華麗漸層美到少女心爆發。

運動賽事下注，建議享用「磨米紅白湯圓」，冬天吃湯圓開運的習俗一直都在，「紅湯圓」招人緣，「白湯圓」招財、旺事業，加上綿密紅豆、珍珠、軟嫩花生，超實在配料，世足運彩攻略百百種，抱回百萬不是夢。