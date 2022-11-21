搶攻農曆春節除夕圍爐與家宴商機，台北花園大酒店於2023年1月21日至1月29日推出圍爐豐美珍饈。除夕當晚，饗聚廚房自助百匯，每位1,688元+10％，PRIMEONE牛排館米其林餐盤推薦精選套餐，每套3,288元+10％。花園thaithai提供小家庭四人合菜，每套3,888元+10％，增添異國風情與暖意。宴會廳除夕圍爐宴，六人宴席16,999元起+10％，十人宴席22,999元起+10％，更提供福氣熱鬧民俗技藝嘉年華會，消費滿1萬元加贈翠庭中餐廳500元餐飲抵用券。

台北花園大酒店表示，春節活動期間消費金額滿5,000元即可參加春節抽抽樂活動，獎項包括：瑞穗天合國際觀光酒店住宿、台北花園大酒店套房住宿、PRIMEONE牛排館牛排雙人套餐券等。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，過年到飯店圍爐已蔚為風潮，許多消費者早於半年前已開始詢問菜色且預訂餐廳，飯店為提供更多元化及精緻化的菜色，匯聚各路菜系佳餚，除傳統中式桌菜宴席，更提供西式奢華牛排套餐或是泰式經典四人合菜，搶攻小家庭客群。同時後疫情時代，消費者格外喜好包廂空間，目前受到親睞的包廂詢問度最高。

台北花園大酒店「饗聚廚房」圍爐自助百匯，除夕晚餐每位1,688元+10％，每位成人加碼海陸拼盤（極黑和牛/和風蝦卵草蝦）乙份，四人同行加贈刮刮樂彩券乙張，於12月31日前預訂付款全額更可享早鳥9折優惠。初二午餐及晚餐時段每位1,088元+10％、初一及初三至初八每位899元+10％，餐檯上應景佳餚無限供應，增添春節熱鬧氣氛。

「PRIMEONE牛排館」圍爐除夕套餐每套3,288元+10％，套餐包括冷前菜干邑醉蝦/漬蘋果/鮭魚卵，主廚選用特選鮮蝦融入干邑白蘭地，搭配蜜漬蘋果為配角，佐上鮭魚卵點綴，讓饕客盡情感受鮮甜彈牙的海味與白蘭地餘韻開胃的完美結合。熱前菜為鴨肝獅子頭/時蔬/馬德拉醬汁，中西合璧的一道料理，將鴨肝與特選豬肉製成鴨肝獅子頭，濃郁濕潤、油脂豐富，搭配上季節時蔬與熬煮後帶有淡淡焦糖香的馬德拉醬汁，多種風味交織於舌尖，帶出創意與驚豔。

主菜則有美國乾式21天老饕牛排及西班牙伊比利豬里肌，共兩款供饕客選擇，美國乾式21天老饕牛排，特選美國頂級老饕，將牛肉外層煎脆，再以高溫上火烤製，鮮甜肉汁完全封存，入口甘甜，豐富的口感與香氣，將純淨天然的多汁發揮更淋漓盡致，搭配爐烤千層洋芋及芥末籽醬。

「花園thaithai」提供小家庭四人共享四人合菜，除夕圍爐優惠價每套3,888元+10％，餐點包括泰式辣炒豬肉，瑪莎曼咖哩牛排、圓滿迎賓三美拼（青木瓜沙拉/越式春捲/團圓蛋）、泰式炸雙寶、泰式宮保雞丁、蒜香燴時蔬、清蒸檸檬魚、椰香海鮮湯、如意新年甜點集（南瓜布丁/紅豆湯/季節水果）及精選飲品暢飲（泰式奶茶/羅望子汁/新鮮果汁），道地風味呈現質與量兼具的美感，帶來不一樣農曆新年氛圍。

台北花園酒店宴會廳夕圍爐饗宴，六人宴席16,999元+10％、十人宴席22,999元+10％、包廂十人宴席32,999元+10％，豐美菜色包括:龍蝦烏魚子大拼盤，以龍蝦生菜、烏魚子、胡麻冰卷、油雞、蜇絲，打造精緻豐富的冷盤料理。魚翅上湯佛跳牆，以老母雞、金華火腿長時間熬煮成上湯湯底，在甕中依序舖入魚翅、干貝、北菇、雞肉、排骨、鳥蛋等食材，以慢火燉煮多時，罈罐開啟，香味四溢，滋味一絕。蒜香玉露蒸波龍，將鮮甜波士頓龍蝦與特製蒜味醬汁一同蒸製，獨特香氣提升味道層次感，Q彈鮮美，大器澎湃。