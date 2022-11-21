基隆關表示，消費者於網路下單的電商網購模式已成生活常態，業者看好兩岸之間跨境物流商機，積極加入成立海運快遞貨物專區的行列。和忠海空聯運股份有限公司經該關核准，於馬祖福澳港設立海運快遞貨物專區，並於今（21）日上午舉行揭牌儀式，成為全國第1個離島地區海運快遞貨物通關專區。

基隆關說明，馬祖福澳港為與大陸地區通航的小三通港口，具備兩岸航線與船隻的便利性，由於中國大陸為台灣跨境電商的主要發貨地，隨著兩岸跨境電商貨品交易日益增長，未來海運快遞貨物透過小三通模式，大陸地區貨物僅數小時便能運至馬祖，貨物通關放行後經由國內航線轉至台灣本島，最快隔天即可配送至本島各地，提供業者高效率、低成本的營運利基。目前經營國內航線有大有、璟興、新華、福馬、東引等多家航運公司，運送選擇眾多。

基隆關指出，馬祖成立海運快遞貨物專區，有助提升我國港埠跨境運輸營運量，提供快遞業者更多元的選擇，達到貨暢其流，增加地方就業機會及促進經濟發展的目標。