「魔獸」霍華德(Dwight Howard)是昔日的NBA超級巨星，人氣火爆。上週六（19日）他在台灣職籃獻上首秀比賽，交出全場38分、25籃板、9助攻、4阻攻的亮眼成績單。不僅挽救T1聯盟的票房，讓現場湧入1.5萬名觀眾，更使轉播平台《Eleven Sports》的收視率創下台職籃新紀錄。

「魔獸」霍華德帶著8度入選NBA明星賽的光環，於19日出戰桃園永豐雲豹隊對上新北中信特攻隊的比賽。在現場多達1.5萬雙眼睛的見證下，猛轟38分、25籃板和9助攻，率領雲豹以25分大逆轉新北中信特攻，讓現場響起陣陣「MVP」的歡呼聲浪。

霍華德的魅力除了吸引現場觀眾們歡聲雷動外，也讓台灣吹起一陣「魔獸」旋風。因故無法前往現場的球迷們，紛紛轉戰網路以及電視台轉播。在T1聯盟的官方YouTube頻道的直播影片中，於賽事結束後還是有球迷們持續湧入觀看，中、英雙語的影片至今已累積2百萬以上的播放數，與其他影片有著不小的差距，可見到霍華德在球迷們心中的分量。

此外，在電視轉播中，霍華德的吸粉能力也相當驚人，讓負責轉播的《Eleven Sports》收視破開台紀錄，據《Eleven Sports》臉書專頁釋出的照片指出，在19日的比賽中有線電視收視為1.51排名第4、全國綜合收視1.08名列第12，其中25-49歲男性收視為2.09，刷新《Eleven Sports》登台六年來新高，單場不重複收視人口為75萬1000人，同樣也寫下台灣職籃收視新紀錄。