德國外交部計畫針對與中國業務關聯較多的德國企業進行收緊規則，要求它們揭露更多資訊，並且可能為地緣政治風險進行壓力測試。

據路透看到的機密文件顯示，該研議中的措施為德國總理蕭茲(Olaf Scholz)針對中國制定的新商業策略的一部分，總理正尋求降低對中國的依賴。

該文件特別針對化工和汽車產業指出，希望以市場經濟工具來改變德國企業的誘因結構，讓降低對中國的依賴顯得更為具有吸引力。

綠黨的外交部長Annalena Baerbock負責起草這份提案，但仍需其它部會的通過。對中國策略的最終定稿，將在明年初完成。

在該65頁的文件中，有部分內容已經有新聞報導，例如收緊企業規定，以降低地緣政治風險。

文件指出：「我們的目標是要求那些與中國業務關連較大的公司，以個別通知義務的形式，具體說明並總結與中國相關的事態發展和資料」。

「在此基礎上，我們將評估受到影響德國企業，是否應該定期進行壓力測試，以便在早期階段發現中國特有的風險，並採取一些糾正措施」。

檔案稱，德國政府還計畫收緊出口信貸擔保，以避免不必要的技術轉移，尤其是敏感的雙重用途技術，以及那些可用於監控和鎮壓的技術。