新竹40歲健身教練平時重視體態與飲食，沒想到中風居然找上門，突然頭暈，右側手腳酸軟無力，跌倒在地，中醫大新竹附醫經檢查發現，他先天左腦血管狹窄，加上睡眠與飲水不好足，過度疲勞，引發腦梗塞缺氧損傷，中醫科醫師吳柏鋒以中藥調養和針灸及做運動復健改善，已可以自行來門診治療，並恢復負重肌力訓練。

吳柏鋒表示， 腦中風屬於急性危險疾病，分成「出血性中風」和「缺血性中風」2種，嚴重者容易危害生命，目前中風病人多是發病後及早送到急診醫療救治，利用腦部影像確定腦梗塞或腦出血，才能決定是否需要做血栓溶解或開顱手術，幫助病人減低損傷。

中風後遺症主要表現偏癱、半身感覺障礙、視覺偏盲、語言障礙、吞咽障礙、認知障礙、日常活動能力障礙及大小便障礙等，因腦神經主管的功能多樣且複雜，依據損傷位置不同，功能障礙表現也不同。

吳柏鋒指出，治療中風後遺症目前比較常見的是中藥、針灸及運動復健治療3種，中藥治療通常會搭配益氣祛風、理氣活血的中藥，幫助患者 肢體疲勞、無力、痠麻的症狀加速恢復，不過仍會根據患者不同的後遺症，給予相對應的治療。

針灸治療是被動刺激，強迫腦神經接受刺激然後活化做反應；運動復健治療是主動刺激，利用患者的意志使大腦發出命令，讓受損的腦神經部位主動活化，加強肌肉運動的控制能力。

吳柏鋒說，目前在醫院，中醫介入治療腦中風的時機，大多是在病人住院後，呼吸、心跳、血壓、體溫穩定後開始，在臨床觀察病人治療的反應發現，單純中醫針灸或單純西醫復健，都能幫助病人恢復肢體活動能力，但是中西醫搭配針灸加復健，病人恢復的效果是最好的。

根據國內全民健保資料庫數據分析研究指出，中風患者積極接受西醫治療，可以減少58％再發生率，接受針灸治療則少50％再發生率，同時接受西醫與針灸則減少61％。