不少人都有騎機車環島的經驗，一名男網友表示，近日騎機車環島，途中飛來一張500元鈔票，剛好就黏在他的安全帽透明鏡片上，意外之財讓他又驚又喜笑說，「原來騎車環島的樂趣是那麼迷人」，圖文引發7.8萬網友朝聖，紛紛留言「被錢打到的感覺真好」。

原PO日前於臉書社團《騎車環島趣》上傳一張自拍照，只見一張500元鈔票黏在安全帽透明鏡片上，遮住一半的臉，原PO笑說「我看那麼多人喜歡騎車環島，哈哈！原來這麼那麼迷人。」

貼文曝光，引發7.8萬網友按讚、留言，「天上掉下來的禮物」、「被錢打到的感覺真好」、「錢途無量」、「原PO長得好像伍佰」、「騎車遇到伍佰真羨慕」、「看來我該出發了」、「真正的頭獎」、「我的！那是我噴的」、「這個厲害了」、「我的方向，就在錢方」。原PO也在留言處補充說，「撿到錢的地方是台3線豐原路段」。

留言中也有人分享相似經驗，「這算什麼，我有一次下機車，飛來一袋鹹酥雞，竹籤還劃過我腳」、「我曾經騎在橋上，被飛來的100元，整個貼在安全帽的透明鏡片上，直接看不到路，嚇死我」。