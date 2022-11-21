台積電（2330）及聯發科（2454）半導體雙雄，今（21）日多在盤下弱勢整理，電子股明顯量縮拉回，到午盤過後約12點半時，上市電子股成交值僅約780億元，只有上周五全場成交值1,526億元的一半多，人氣明顯退潮，盤面由非電族群，包括金融股及傳產股落後補漲，指數力守5日線之上。

台股連日在半年線約14,505點附近反震盪，半年線已連續5個交易日未攻破，但仍強守在5日線、10日線、月線及季線等短中期均線之上，市場正靜待月線與季線出現黃金交叉，以及季線結束下彎轉為上揚的技術面多頭訊號出現，目前呈現「以盤代跌」的整理走勢。

目前台股面臨季線及半年線下壓的沈重壓力，尤其台積電及聯發科大漲一波後，市場追價意願不高，即使近來外資法人升評、調高目標價利多不斷，但短線籌碼有待沈澱後再發；另一方面，貨櫃三雄受到運價跌不停的衝擊，股價也同步拉回，造成台股上檔壓力重。