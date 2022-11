民進黨新北市長候選人林佳龍今指歡樂耶誕城庸俗,新北市觀光旅遊局回嗆,林佳龍忙於選舉,根本沒時間來今年歡樂耶誕城看看盛況,導致資訊錯誤,歡迎林有空有閒來歡樂耶誕城感受歡樂的氣氛,不用氣噗噗以不實的情況來汙衊新北的國際品牌。

新北市觀旅局長楊宗珉表示,新北市歡樂耶誕城活動11日開城以來,至今活動人潮超過200萬人次,如同國際知名活動慕尼黑啤酒節、威尼斯嘉年華等都是長時間固定地點舉辦,新北歡樂耶誕城活動依據板橋都會意象特色,結合耶誕節氣氛,在各縣市爭相辦理年底跨年活動的同時,以不同於各縣市的做法,跨出跨年活動的紅海競爭,運用藍海策略,以不同的方式來行銷新北市。

楊宗珉說,經這些年的焠鍊,歡樂耶誕城從一開始的地區性活動到各縣市紛紛仿效開始辦理耶誕活動,到現在的國際亮點活動,2020年美國知名旅遊網站TravelPulse「全球50大耶誕市集(50 Great Christmas Markets Around the World)」,選入台灣新北耶誕城與美國紐約、德國柏林、英國溫徹斯特、義大利羅馬等耶誕市集並列,在報導中特別點出新北耶誕城是「全亞洲最好的慶祝活動之一(One of the nicest celebrations in all of Asia)」。

楊宗珉說,2021年英國知名旅遊媒體「Wanderlust」推薦「全球令人驚嘆的8棵耶誕樹(The world’s 8 most spectacular Christmas trees)」,「新北歡樂耶誕城」榮登亞洲區唯一上榜。新北歡樂耶誕城,建立的是台灣之光,也是一座城市的光榮感,這是一件非常不容易的事情,今年活動邁入第12年,接軌國際熱門品牌,感謝廣大民眾的支持,一定持續秉持以國內外旅客安全為最優先考量舉辦活動。