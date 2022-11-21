新冠肺炎疫情趨緩，國內今日共新增1萬1888例本土個案，創下4月28日（1萬1353例）以來最低，另境外移入個案則新增27例，死亡則新增41例。中央流行疫情指揮中心表示，本土疫情已連續2周低於本波最低點，創下這波疫情新低紀錄。截至目前，國內共累計817萬4903例確診、1萬3991例死亡。

今日本土個案共新增1萬1888例，相較上周一的 1萬6578例，下降28.38％，以新北單日新增1861例居多，其次台中1582例、高雄1520例、桃園1407例、台南1121例、台北1039例等；境外移入個案分別自日本、馬來西亞、新加坡、韓國(各1例)入境，另23例感染國家調查中。

根據統計，8月7日當周，國內共累計14萬8458例本土個案，而過去1周則累計12萬8420例本土個案，創下這波疫情新低紀錄。

與此同時，今日國內共新增37例中重症個案，其中10例中症、27例重症，另有41例死亡。41例死亡中，39人有慢性病史、22人未打滿3劑、25人年過80歲。今年本土個案累計至昨日共1萬3095例死亡，其中91％具慢性病史、66％未打滿3劑疫苗、90％為60歲以上。

指揮中心說明，今日新增27例境外移入個案中，為14例男性、13例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自日本、馬來西亞、新加坡、韓國(各1例)，另23例感染國家調查中。入境日期介於今年10月21日至11月19日。