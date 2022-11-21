台股今漲多拉回，中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧指出，國內九合一大選將於本周登場，依據歷史統計，近五次縣市長選舉，選前選後台股勝率都相當高，選後一周的慶祝行情、上漲機率更高達100%，惟投資人仍須注意地緣政治帶來的風險，以及美國聯準會（Fed）的態度，建議在操作上可布局具長線題材、政策加持的產業，像是電子題材、半導體產業、IC設計、電動車族群以及網通等族群。

張圭慧表示，台股市場受惠於國際投資大師布建資金效益，及台版晶片法案過關等利多消息的激勵下，台股上週衝破季線，惟成交量有所下降，意味著投資人已轉往觀望態勢，在經濟走緩之際，估計短期內台股仍有波動性、為高檔震盪格局，靜待盤整後的上攻機會。

新興亞股上周走勢分歧，以台股單周漲幅3.55%居冠，菲律賓及越南則上漲2.4%及1.55%，其他市場如像是南韓、泰國、印度及印尼單周都呈現走跌的局面。

綜觀上周資金，新興亞股淨流入29億美元，其中台股最受外資青睞，單周淨流入27.2億美元，是唯一雙位數淨流入的新興亞洲經濟體，而印度及越南分別有5.5億美元及2.03億美元的淨流入。