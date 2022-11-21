新竹一名已婚王姓男子與女保險員小花（化名）密切聯絡將近8年，小花不願繼續這段關係遂拒絕聯絡，未料王男不停糾纏，嚇得小花報警處理。新竹地院審結，依犯跟蹤騷擾罪，處王男拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

判決書指出，王男2014年間認識從事女保險員的小花，兩人長期往來因而產生情愫，今年5月間小花不願意再與已婚的王男聯繫，遂斷絕聯絡，孰料，王男緊追不捨，持續以電話、網路或簡訊等方式嘗試聯絡小花。

小花今年6月間報警後，警方隨即向王男發送書面告誡，禁止王男以電話或任何網際網路設備聯繫小花，但王男拒絕簽收，並且持續不斷騷擾小花，使小花心生畏懼，足以影響日常生活與社交活動，全案經由檢察官偵查聲請簡易判決處刑。

新竹地院法官認為，王男不以理性方式處理感情問題，僅因為小花中斷聯繫，就做出騷擾行為，導致小花精神痛苦，行為確實不當；兼衡王男的犯罪動機、目的、手段、犯行持續時間等一切情狀，依犯跟蹤騷擾罪，處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。