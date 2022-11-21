「台版柬埔寨」詐騙囚禁案連環爆引起民眾對治安的不滿，台北市議員候選人蘇恆認為，台灣治安案件頻傳，黑道涉案日益趨高，原因就是黑道與執政黨掛勾、甚至位居高位；她強調，唯有下架與黑金有關的所有候選人，才能解決問題。

蘇恆16日在臉書發文指出，為了拉抬選情，總統蔡英文近期又一次宣誓要掃除黑金，但她自己就是與黑金同聲共氣。蘇恆質疑，民進黨中常委、前台北市黨部主委黃承國屢遭批是黑道，而蔡英文說要除黑金，那為什麼不把黃「除掉」？反而讓他成為英系的一員，甚至還曾聘為總統府國策顧問，「蔡英文到底要除哪門子的黑金？」

蘇恆也翻出了因涉入暴力討債、而被判刑定讞的前民進黨黨代表趙介佑，指趙的父親與姑姑都是民進黨高層（時任民進黨中央評議委員會召集人與執行長），直到後來才因案辭去職務，「這還是我們所知道的，但還有多少我們不知道的人在民進黨、政府高層？」

蘇恆質疑，台灣的治安敗壞，黑道案件頻出，就是因為民進黨與黑金互相勾結、蛇鼠一窩，民進黨口口聲聲說要除黑金，卻讓黑金進入自己的高層；黑道治理下的台灣，治安能好嗎？人民還能安居樂業嗎？

蘇恆認為，要終結黑金政治，就要像她之前所說「只能靠自己拯救」，把那些黑金支持的、甚至自己就是黑金的人通通打下來，只有讓這些人都落選、斷絕黑金在政府的利益鍊，台灣政壇才有機會再次回到理性問政，真真正正為市民為每一個市民服務。