女星韋汝日前參加小S（徐熙娣）所主持的節目《小姐不熙娣》時，提到一位形象很好的藝人，每次進入化妝間都讓化妝師們避之不及，更親眼目睹對方為了三明治中的小黃瓜痛罵助理。對此，王思佳也在節目中正面回應「就是我」，事後也親上火線回覆辱罵她的網友，更直接嗆「有些人說的話是經不起考驗，為了通告說謊還要道歉」再度引發網友熱議。

韋汝自從在節目《小姐不熙娣》中爆料「小黃瓜事件」後，王思佳隨後就登上該節目，承認事件女主角就是她，「寧願勇於承認也不要被對號入座」。而她也解釋，她的助理犯同樣的錯誤已經好幾次了，這次又看到小黃瓜，她也只是相當無奈的表示「又是小黃瓜」，但強調絕對沒有大小聲，不知道原來別人看到是兇助理的行為；而王思佳當下直率的態度受到來賓讚賞，但也受到不少網友批評。

有網友在YouTube相關影片底下諷刺「看網友說思佳都帶自己化妝師...就是沒人想化她，她才只好自己帶吧」、「不熟悉的人看見她這樣罵助理都會覺得有些過分吧。跋扈張揚肯定是有的」、「跋扈和耿直只是一線之差，硬打的人設總有崩塌的一天」等等。

對此，王思佳也出面回應網友，解釋因為疫情的關係，不想在人多的化妝間裡長時間的化妝，才會自掏腰包請化妝師到家裡先幫她化好妝，再前往節目錄影。接著她還回嗆表示「老藝人都很會做人，我們沒有那麼白痴在外面罵人，有些人都說是有前科的，上網搜尋一下吧」、「有些人說的話是經不起考驗的。上網隨便動動手指搜尋一下，就知道有人曾經為了通告說謊還要道歉。」而且她還再三強調自己沒有態度不好，所以必須出來澄清這件事，某部分不是真的，希望網友到此為止。