地方大選即將在11月26日登場，台北市選委會21日公布選舉人數，今年市長選舉人數為202萬6769人，較2018年減少13萬7386人，其中士林、北投區和松山、信義區因人口驟減而減少1席議員；憲法修正案公民複決的人數則為203萬1146人，而今年首投族約莫4萬5000人。

台北市選委會表示，今年選舉人數和投票權已統計完成，下屆台北市長選舉權人數為202萬6769人、里長為200萬7018人、市議員為202萬853人，首投族約莫佔了4萬5000人，憲法修正案公民複決「18歲公民權」的投票權人數則為203萬1146人。

在市議員選舉人數202萬853人中，第1選舉區（北投、士林）佔41萬3790人，第2選舉區（內湖、南港）31萬1073人、第3選舉區（松山、信義）31萬9364人，第4選舉區（中山、大同）27萬1792人。其中士北選區和松信選區因人口銳減少1席議員，人口數較2018年分別減少2萬5435人、2萬8028人。

而第5選舉區（中正、萬華）26萬2278人、第6選舉區（大安、文山）43萬492人，第7選舉區（平地原住民）7178人、第8選舉區（山地原住民）4886人。

九合一選舉台北市選委會首投族