【愛傳媒藺奕專欄】和過往兩屆不同，由於沒有入圍，今年的頒獎典禮，全公司只有我一個人代表觀禮，妥妥坐足四小時。感謝知名主持人許瑜珊權充女伴盛裝出席，十八歲就出道過的她，還充當我的日文翻譯。

和她同學柯孟融導演合影的時候，我們都沒預料十分鐘之後、他就上台領獎了，那一刻，真是屬於輔大幫的高光時刻。

相較往年。今年紅毯入圍者受訪、得獎者的發言都非常克制，超時最久的新科影帝黃秋生，也只超了三分鐘。

現場的主持和演出都是秀氣的、不咄咄逼人。

現場有好多熟識的面孔，彼此近距離接觸的時候，你會感到體面、溫柔、禮貌、甚至善良。

無論你是幕前幕後、投資方贊助商，這一夜的閃亮是屬於大家的。

幾乎每一天，我們都被許多從未謀面的眾多影視人組成的作品默默治癒。

無論角色擔綱的是好人、是壞人、是瘋子；是編劇、攝大助燈光師或是剪接師，總有人的某句話、某段旋律、某個光影情境，正在字癒你、說給你、唱給你聽。

因而獲取一息尚存的勇氣，繼續虛張聲勢地存活下去。

恭喜張艾嘉拿下金馬影后、柯孟融導演《咒》勇奪最佳音效和最佳剪輯、柯震東導演處女作《黑的教育》獲得最佳男配、許芳宜《我心我行》贏得最佳動作設計，年復一年的金馬獎，是影人們難忘的一夜、也是不斷擁抱的一夜。

畢竟，沒有誰不被一部電影感動過。也沒有誰願意放下一個喜歡了很久的人。

所以。如果我決定擁抱妳的時候，請妳不應該輕易放開我，這個擁抱至少需要持續兩分鐘，如此艱難的時刻，請也輕輕拍拍我的後背。

咱們金馬六十見！

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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