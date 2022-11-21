每到選舉各個候選人印製大型帆布半版，選後這些看板都將成大型垃圾遭丟棄，彰化縣議員吳韋達發現這個現象，21日站出來推廣，他將自己的競選廣告帆布投入再造計畫，將廢棄廣告帆布再製，變成日常可以使用的背包，他強調這樣達成零廢棄，創造環境永續及公益。

由日常經典發起的「REBIRTH回收帆布再造計畫」，透過廢棄帆布設計再造，成為新潮的「REBIRTH 包」，吳韋達將自己的競選廣告帆布投入參與，獲得民眾廣大迴響，未來還預計與特殊學校合作，扭轉選舉帆布用過一次即丟的命運。

吳韋達表示，從過去的選舉經驗來看，城市中有大量的帆布被製造出來，有些民眾會撿去蓋機車、農田或做其他使用，但還是有很多是被隨意丟棄，上次選舉認識一個設計團隊，他覺得蠻有趣，專門將廢棄帆布回收再造，藉由設計師巧思，變成一個又一個環保實用的提袋。

吳韋達說，REBIRTH計畫過去致力於與企業協作，像是IKEA、中華奧會、富邦悍將等等，讓選舉帆布再生計畫的特色不只有環境永續，邀請更多候選人投入選舉帆布再生計畫，一起減少選舉活動造成的資源浪費，創造兼具零廢棄、環境永續和公益的多贏效益。