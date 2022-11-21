中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增102例Omicron亞型變異株確定病例，分別為81例本土個案，有80例BA.5、1例BA.2，以及21例境外移入，含10例BA.5、9例BA.2.75、1例XBB、1例BQ.1。醫療應變組副組長羅一鈞表示，過去1周未再驗出新興變異株本土個案，BA.5還是主流，但境外移入中BA.2.75新增9例，有持續增加趨勢。

21例境外移入個案部分，分別為10例BA.5、9例BA.2.75、1例XBB、1例BQ.1；其中9例BA.2.75來自印尼（3例）、日本（2例）、泰國（2例）、 馬來西亞（1例），另有1例調查中。境外移入的XBB以及BQ.1個案則分別來自印尼、加拿大入境。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前國內本土疫情流行仍以BA.5為絕對多數，是疫情的主要流行病毒株，而境外移入個案部分，BA.2.75則有增加趨勢，由前1周的28%提升到43%，需要再密切注。

指揮中心指出，新增80例BA.5本土個案，占上週所有已定序之81例約98.8%，為41名男性、39名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分布為北部40例、中部8例、南部31例、東部1例，確診日介於今年10月10日至11月10日。

截至目前國內今(2022)年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：XBB為10例、BF.7為4例、BQ.1為7例、BA.5為1,236例、BA.4為104例、BA.2.75為77例、BA.2為1,028例；另累計本土確定病例XBB為1例、BF.7為1例、BQ.1為2例、BA.5為1,265例、BA.4為5例、BA.2為2,529例，尚無BA.2.75本土確定病例。