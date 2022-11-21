選戰倒數6天，候選人除了積極掃街，宣揚未來政見也是重點之一。新北市土樹三鶯市議員候選人呂家愷近期固定在臉書推出「好家在」政見直播，今晚將到北大特區的柑園市民活動中心，辦理政見座談會。他表示，除了在臉書丟出想法外，也要走進社區宣講，他認為三鶯土樹生活圈，圍繞在經濟、觀光、教育與文化四大主軸，他會全力監督，也提出各項延伸政策，使新北市成為健康、便利與安全的幸福家園。

針對全面照護，呂家愷說，少子化是台灣長期面臨的問題，年輕人普遍不敢生，因為要背負的壓力太多，他是一名準爸爸，清楚新手爸媽害怕的東西，也清楚他們需要什麼，早年的育兒政策多聚焦在孕婦上，但他會爭取提升「孕婦產檢津貼、兒童疫苗補助與生育、就學津貼」，包括百日咳疫苗與口服輪狀疫苗納入全額補助範圍，並提高幼兒就學補助，讓新手爸媽安心生養。

另外，區域是否成熟發展，醫療資源也是重要指標，因此新北未來每區都應有一間以上的公立醫療機構，這是他努力的目標，也希望建置智能長照服務系統，提供自理長者遠距智能長照、居家管理服務。

在交通領域方面，呂家愷也說，現在新北市已有營運中的捷運環狀線，還有即將完工的捷運三鶯線、樹林線，他除了會強力監督，也鼓勵市民廣搭捷運，將會極力爭取「搭捷運享補助」，創造三贏。

此外，為了保障所有用路人的權益，他過去也談論過許多議題，像是監督、加速清水北二高交流道的工程進度、在合理路段取消機車「2段式左轉」、重要路口設置行人十字斑馬線減少等待時間，以及增加腳踏車專用道和租還站點。

為了讓市民生活更便利，呂家愷也承諾，當選議員後會爭取在治安死角增設監視器，以及轄內全面增設、替換24萬盞的節能路燈，讓民眾不用擔心安全問題，也會協調托老、托育中心進駐社宅，加上在社區成立青創中心，鼓勵住戶協作，展現多元價值的跨世代共居和新形態的居住模式。

考量到高壓環境中的心理問題，呂家愷表示，心理健康雖然無法估量，但不容忽視，像是慢性疲勞症候群，長期接受低薪、高勞動時數、高壓力工作的社會新鮮人很容易面臨這類問題，因此他也會推動社區的心理健康問診機制，包括就業諮詢、壓力適應課程等，打造安居樂業環境。