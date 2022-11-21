馬祖地區藥師短缺，一旦有藥師休假就需進行島際調度支援。民進黨立委林靜儀、洪申翰今天（21日）召開記者會呼籲，相關單位應正視人力不足問題，保障離島醫事人員權益，守護馬祖民眾健康。

洪申翰指出，他接獲許多陳情表示，馬祖4鄉5島的醫療資源相對不足，因為人口少，地方發展限制，所以許多醫療人員不會選擇到馬祖開業、就業。此外，馬祖相當倚賴各島上唯一的「衛生所」作為就醫的地點。洪申翰表示，上週親自到北竿鄉衛生所拜訪，了解衛生所的人力配置和工作概況，以北竿衛生所來說，專業的醫事人力只有8人，而夜間值班費用僅有300元。洪申翰並提出圖表並指出以北竿鄉衛生所的數據來看，近五年夜間及假日急診都有人次上升的趨勢，並質疑縣府未及早提出擴大衛生所員額之計畫，直至今年才擴大修訂。最後呼籲：縣府必須積極盤點人力員額增補需求，以及相關經費評估，並提出計畫。

民進黨連江縣黨部主委李問表示，馬祖醫療體系缺人也缺錢，並提到前幾天，一名勞工朋友在東莒的工地摔傷，在直升機後送台灣的路途中，不幸過世。據聞意外發生的當下，東莒的護理師正休假，須調度其他專長的醫事人員代理進行第一線的工作。此外，李問從民眾的陳情也歸納4大問題及呼籲連江縣府應加以盤點並向中央提報計畫：一、值班費太少，大多數的醫事人員夜間值班費用僅有300元，縣府應向中央提出計畫，提高值班費用；二、馬祖保送醫事人員返鄉服務未有正式職缺，僅以約用人員聘用，薪資也與正職有落差，公費期滿後無法留住人才，應有解決方案來提升誘因；三、護理視同工不同酬，新進護理師只能以約用聘任，也未能如正職護理師調薪；四、人力配置上，縣立醫院有4位藥師名額，但僅聘用2位，全縣有藥師資格者有9位，卻僅有6位於第一線執業。

林靜儀表示，過去許多政治人物以能夠幫忙在本島找病床作為重要醫療政績，卻忽略了在離島當地本來一就應補足的基本醫療需求；馬祖現有醫療體系聘用不足額，又多以約用人員聘任，甚至值班費僅有300元，剝削了在地醫療人員的勞動條件，也壓榨了他們對於醫療專業的責任心和愛心。離島長期的醫療資源不足，光是既有的制度和資源就沒有給足，僅不斷以外來支援不是辦法。

衛福部醫事司呂念慈簡任技正表示，離島建設基金針對醫療資源的擴充，仍需要透過縣政府本身提案，並交衛生福利部，最後由國家發展委員會來審查；而護理及健康照護司陳青梅簡任技正說明，現在馬祖地區醫療給付效益提昇計畫(馬祖IDS計畫)主要用以縣立醫院專科醫師與台北市聯合醫院合作，另因添購MRI設備，而有雙和醫院支援放射師，但針對衛生所輪班的醫事人員並無相關計畫。

對於此題，國防部軍醫局衛保處長陳元皓曾說明，早年國軍野戰醫院及醫務所扮演外離島醫療照護重要角色，如今國防部也配合IDS政策，責派國軍醫院支援外離島醫療。

陳元皓說，若馬祖缺乏藥師人力，會依衛福部及國防部指導，協請三軍衛材供應處派遣具有執照的藥師支援。