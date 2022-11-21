九合一選舉進入倒數一周，日前國民黨屏東縣長候選人蘇清泉在公辦政見會上，對在地屏東提出他的5個為什麼？質疑綠營執政的施政方針；對手也不甘示弱，民進黨屏東縣黨部21日也回問五題，雙方你來我往，誰也不讓誰。

蘇清泉日前提出，相關社會福利，屏縣府明明財務不錯，為什麼社會福利不做？青年外流縣政府束手無策？六項交通建設全部跳票？即使萬箭穿心也要指定接班？種樹百里造成傷亡無數，選舉到了還快馬加鞭？

對此，民進黨屏東縣黨部也對蘇清泉提出5問，包括從中央健康保險署網站可以發現，蘇的醫院平均每年從中央健保署領取健保費補助近20億，其中尚不包含民眾自費、長照安養收入，請問這與財產累積是否有關？

蘇清泉2012年擔任不分區立委，依開設的醫院網站顯示，次年醫院就立即升級為重度及急救責任醫院，連帶健保給付也升級，這麼厲害是施了魔法？還是忘了利益迴避？且當時醫院一年大賺3881萬，是否有什麼發大財的撇步？

蘇清泉有沒有跟國民黨中央談好條件，不管縣長選舉結果如何，都確保明年提名不分區立委，這跟繼續維護事業有關嗎？

最後，屏東縣政府開源節流，還了183億歷史共業的負債，蘇清泉卻列了一堆花大錢的錢坑政策，難道想要債留子孫？有想過錢從哪裡來嗎？