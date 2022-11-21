兔年即將接力上場，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上表示，生肖羊明年運勢太歲三合，是順利的一年，在事業發展上如果是自行創業，會得到不錯的成果，財運方面有機會可獲得意外之財，感情上有伴者穩定發展，單身者則會桃花大開，唯健康方面要注意，明年易有血光之災。

艾菲爾說，生肖羊明年正值與太歲相合的一年，整體發展順利無憂，要注意突如其來的是非與小人，幸好得「天解」轉化，遇事可以大事化小，小事化無，事業與財運方面得吉星三台照臨，從商或自行創業會有不錯的成績，財運則來自正財的收入，如果是為人打工，很有可能會獲得意外之財。

愛情方面，艾菲爾指出，屬羊的人如有正在交往的另一半，會逐漸穩定下來，單身者明年桃花大開，在農歷年後大有機會結識異性，相處融洽。

相較於事業、財運、愛情都發展順利，艾菲爾表示，肖羊的人明年容易有血光之災，要盡量避免使用鋒利物件，否則容易見血，心情方面則多接近大自然，開闊心境，可促進身心健康。