現代人生活水平提升，對於居住品質更加重視，便利的交通、廣闊的公園、繁華的市集，或是優質學區、運動中心、圖書館及美術館等育樂場所成為購屋者的指標。鑑此，台灣房屋集團根據實價登錄統計，五年來六都美術館周邊藝文宅房價，桃園市漲幅奪得六都之冠，高達39.8%；其次為高雄市漲35.7%；台南市漲34.5%位居第三。

據內政部實價網站統計顯示，榮登漲幅之冠的桃園市，漲幅近4成，今年每坪39.3萬元，直逼四字頭，與五年前單價25.8萬元相較，漲幅驚人！台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，桃園美術館「未演先轟動」，目前只在動工階段，雖然尚未完工，但因座落於桃園青埔重劃區中，地點優勢加持，以及區內尚有高鐵、捷運雙鐵共構，以及棒球場、華泰名品城、冠德購物中心、置地廣場新光影城、XPARK水族館等，休閒採買娛樂機能完善，強化區內住宅生活機能，同時也吸引了許多脫北者以及在地移居者進駐，預計2024年美術館完工時，相信會再帶動一波關注。

漲幅35.7%位居第二的高雄美術館位處鼓山區美術公園內，周邊商圈林立，與高捷共構的台鐵美術館站滿足交通需求，又有明星學校中山國小及龍華國小共同加持，帶動周邊房市漲聲持續；緊追在後的是台南市美術館周邊房價漲幅34.5%，由於位處台南市中心中西區，孔廟商圈周邊書卷氣息濃厚，又靠近大遠百商業繁榮發展，機能完整，富具潛力。

至於房市熱絡的雙北表現不如預期，主要是因台北市基數較高，實際成交行情從每坪61.5萬上漲至每坪69.6萬，漲幅13.1%，相較平緩。有別於其他直轄市的設置，新北美術館位處鶯歌三峽交界，近鶯歌火車站商圈，地方發展較早，可發展腹地小，因此新建電梯大樓等住宅量體相對較小，且距目前話題性高頗高的鳳鳴重劃區較遠，因此在房價漲幅表現，居六都中之末。

每當新建設進駐時，對當地房市均會產生正向影響。現行六都美術館中，已實際營運有台北、台中、台南、高雄，商圈內住宅似乎已成為房價燙金門牌，而新北、桃園美術館即將在未來幾年陸續完工，周邊房市發展可期。