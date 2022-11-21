地方公職人員選舉及憲法修正案公民投票將於11月26日舉行，新北市選舉委員會今舉行記者會表示，本次共計市長、議員、山地原住民議員、平地原住民、里長5種選舉票，若設籍烏來區可再加領烏來區長及區民代表2種選舉票，另有1張公投票，投開票程序採「領、領、圈、投」，先領選舉票、再領公投票、圈票、投票方式進行，呼籲民眾踴躍投票，選好人才。

新北市選委會副總幹事黃堯章表示，今年新北市選舉人人數共計331萬6517人，較2018年增加5萬2389人；市議員選舉人人數共計330萬8212人，較2018年年增加5萬1849人。

新北市首次具有市長選舉權的公民人數經統計有17萬9052人，本次憲法修正案公民複決第1案投票權人數，新北市部分共計332萬9257人。

黃堯章說，這次共設置2663處投開票所，動用高達4萬3270位選務人員，投票當日，請攜帶「本人國民身分證、私章及投票通知單」，前往指定投開票所，領取選舉票及公投票，並一律使用選委會製備的圈選工具圈選，勿以「私章蓋選票」或「按指印」，以免造成無效票；同時不得攜帶手機及其他攝影器材進入投開票所，以免觸法。

黃堯章指出，新北市每位選舉人可領取市長(淺黃色)、區域議員(白色)或山地原住民議員(淺綠色)或平地原住民議員(淺藍色)，及里長(粉紅色)3種選舉票，如設籍烏來區可再加領烏來區長(金黃色)及區民代表(淺橘色)2種選舉票，還有憲法修正案公民複決第1案要進行投票(白色)。

黃堯章指出，各區公所將於11月23日前將選舉公報、公投公報及投票通知單送達選舉區內各家戶，民眾如未收到，可向戶籍所在地之戶所或公所查詢。另投票當日各戶所僅受理一般查詢事項，不受理國民身分證申請補換發及領取事宜，務請把握於11月25日前備齊相關證明文件，向全國任一戶政事務所辦理。

投票當日凌晨0時起，政黨及任何人，不得從事競選、助選活動，在通訊軟體或社群網站上傳訊息，或轉發助選圖文一樣受罰喔！違反者，處50萬元以上500萬元以下罰鍰。

新北市選委會主任委員林祐賢也提醒民眾，目前仍是防疫期間，投票時，請戴口罩，並保持社交距離排隊投票。也呼籲有投票權的民眾，在11月26日上午8時到下午4時，請踴躍前往投票。