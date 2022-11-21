前藍委關中淡出政壇後，唯一公開支持的候選人，就是代表國民黨參選台北市議員的高揚凱。高揚凱近日透露，關中會支持他，是基於2大理由。

高揚凱昨（20）於臉書表示，很多人好奇，為什麼他會是關中退隱後唯一支持的候選人，「關老爺說，兩個理由：第一，國民黨要培養像高揚凱這種優質的年輕人，如果年輕人在黨內没法出頭，這個黨就沒有未來！第二，關老爺想要把經國先生『為黨為國、大公無私』的精神，傳承給高揚凱這樣的新世代，未來這個黨的壯大，要靠他們努力打拚！」

高揚凱指出，今年4月15日，他在父親帶下拜見關中，關中闡釋了作為國民黨戰將必須具備的理念：為黨、為國、為民而戰，無私無我；有所為，有所不為，有所不得不為；不求戰，不畏戰，敢戰且能戰。

當時，關中還提到，作為國民黨戰將，不能自己指定戰場，不可踐踏同志的軀體、鮮血前進，更不能站在黨的肩膀上墊高自己，接著就語重心長地告訴他：「阿凱，這個黨的未來，要靠你們這一代去努力打拚了！」

高揚凱說，作為國民黨提名的新人，自己一路苦戰、拚鬥，即使選情非常危急，也堅持絕不因私廢公，這都是來自於關中的傳承、教誨。