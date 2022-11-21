晶圓代工龍頭台積電積極海外布局，創辦人張忠謀今（21）日於總統府報告APEC結果，證實台積電目最先進的3奈米製程，將作為美國亞利桑那州廠的第二階段計畫，此消息引發網友熱議，有網友擔憂台灣科技業、以及先前受惠台積電設廠題材的南部房產等，未來恐首當其衝。

外媒《華爾街日報》先前引述知情人士說法指出指出，台積電準備在美國目前晶圓廠址旁邊，再蓋一座採用3奈米先進製程的晶圓廠，投資規模估約120億美元、接近2020年拍板的5奈米廠。張忠謀今日證實此項傳言，強調5奈米廠是第一階段，之後在旁邊將規劃3奈米廠，目前正在規劃中，但他也否認「半導體去台化」的論調，直言台灣有很好的晶片生產能量。

多數網友表達擔憂，紛紛表示「先進製程是台灣的護國神山，全球具領先及戰略意義的地位，沒有了這些優勢，台灣科技業恐無法於未來跟人競爭」、「最該擔心的是房地產吧」、「政府吹的矽盾要掰了」、「原本只是交個保護費，現在連先進製程都跑過去喔」、「這只是剛開始，美國想整碗搶去」、「一方面台灣電力有疑慮，誰敢全壓下去」、「拿掉台積電，台灣剩下老窮殘了吧」。

但也有網友認為赴美設廠是好事，「赴美成本暴增，但只要美國政府和企業買單就沒問題」、「這對台積電是好事，分散風險廣納全球人才」、「明明是好消息，代表台積電的1奈米非常順利，3奈米才會去美國」、「我反而很樂觀，台積電沒有美國支持根本什麼都不是」。

台積電美國亞利桑那州廠將在12月上旬舉行首部機台移機典禮，另根據商業周刊報導，在11月初一群台積電員工攜家帶眷，上演舉家大搬遷飛往美國鳳凰城，這是台積電第一班把將近300名員工送往美國的包機，而且在未來幾個月還有6架包機，將總計超過千名的工程師與其家人陸續送至美國。

至於台灣方面，台積電總裁魏哲家日前證實台積電高雄7奈米廠暫時延後，28奈米部分則按進度進展，外界關注此消息是否會衝擊高雄房市。房市專家Sway則表示，投資客總是不信邪，如果沒有台積電，終究只是個被炒作的商品區，他直言，未來的變化是高級工程師會變少，28奈米的作業員會變多，但基本上作業員是買不動被亂炒一通的楠梓房價。