東管處與縱管處聯手辦理 花東觀光圈成果展。（東管處提供）

東管處與縱管處聯手辦理 花東觀光圈成果展。（東管處提供）

隔著海岸山脈的東部海岸國家風景區管理處與花東縱谷國家風景區管理處，首次攜手共創「花東觀光圈」，18到20日在松菸文創廣場舉辦成果展，展現2個處轄內的觀光品牌及主題遊程，未來將以此模式為根基，持續媒合花東觀光圈的行銷推廣。

東管處表示。East of Taiwan花東觀光圈成果展」是東部海岸與花東縱谷2個管理處，首次將花東業者跨轄整合，除了讓民眾認識花東優質的觀光及產品，也讓2區觀光業者彼此認識、交流、學習，激盪後續合作、應援，一起推廣花東觀光旅遊。

業者對這次的成果推廣都非常肯定，也期待透過East of taiwan 觀光圈平台，有更多互相合作、產品串聯及包裝的機會。因此東管處與縱管處將會以此模式為根基，持續媒合花東觀光圈整合及遊程商品的行銷推廣。

同時兩處合作的「花東觀光圈East of Taiwan智慧觀光網站」也將於12月底上線，網站平台將整合花東觀光圈業者資訊及相關觀光資源、主題活動以及交通、氣象和其他遊憩資訊，以導航、導遊、導覽、導購之觀光4導概念，提供國內外遊客最友善及適地化的旅遊服務。

兩處合作的花東觀光圈18到20日在松菸文創廣場辦理，展現東部海岸8大觀光區域品牌及花東縱谷5大主題遊程，參與業者囊括花東食、宿、遊、購、行各個面向，各式好吃好玩的攤位包括冰淇淋、原味烤肉、手沖高山咖啡、稻米釀酒、果醬特調、刺蔥烘焙等。

另有療癒身心的精油香氛、足療、手作體驗，還有電輔車遊程、旅行社套裝行程，以及各種花東旅遊資訊的提供，讓民眾在成果展中可以買好、吃好、玩好，也為之後實地花東旅遊做好準備。