林詹珍妹（左）演技真摯，獲頒金馬女配角的肯定。（華映提供）

由陳潔瑤執導的溫馨感人電影《哈勇家》，黃瀞怡（小薰）、陳宇及新人林亭莉和黃信赫及許多素人演員共同演出。電影甫在金馬獎頒獎典獲得最佳女配角及最佳導演兩項大獎肯定，讓好口碑再次發酵，票房穩定成長，其中陳潔瑤的得獎感言深刻又動人，在網路上洗版，也帶動電影氣勢。

《哈勇家》首周上映出現爆棚好評，在上周六金馬獎頒獎典禮的強力曝光加持下，全台票房穩定成長，目前累積800萬的成績。首次演戲的素人演員林詹珍妹獲得最佳女配角的肯定，讓她大感意外，也非常開心，她的部落更大放煙火慶祝，她開心的表示是張艾嘉頒獎給她，讓她非常感動，要在家裡找個好地方好好收藏獎座。

但最可愛的是林詹珍妹見到心中的「歐巴」韓國演員鄭東煥，兩人在金馬入圍酒會及金馬典禮後台都有碰到面，更聊了幾句，讓她心花怒放，但在金馬獎的興奮之後，她生活回歸平靜，一心念茲在茲的還是在環山部落的果園要收成了，要回家採蘋果。

陳潔瑤在金馬獲得最佳導演，成為台灣首位獲得此獎項的女性導演，她不給演員看劇本，也強調自己就不帶小抄在台上的致詞，說出不少深刻又動人的金句，在網路上洗版，她表達出很多創作人的心聲說：「我們不是對手，我們不需要靠競爭來證明自己的創作，感謝金馬獎給這個舞台讓我們能被看見。」

陳潔瑤也說：「我是一個泰雅族的導演，在我們以前的文化裡，成年的女性應該要會織布，但是我不會織布。但我很幸運的是，在當代我可以用電影代替織布來講我的故事。」這段話讓剛獲金鐘肯定的黃路梓茵（LuLu）在臉書PO文叫好，同為泰雅族的她直呼自己感動到要哭了。