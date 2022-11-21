根據周一披露的監管文件，「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下多元控股公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）對日本五大商社的持股都分別提高至少1個百分點，至超過6%。

此舉與波克夏在2020年發布的聲明一致，即它對日本貿易公司的投資屬長期投資，而持股比例可能提高至9.9%。

波克夏對三菱商事（Mitsubishi Corp）的持股從5.04%拉高至6.59%，對三井物產（Mitsui & Co Ltd）的持股從5.03%提高至6.62%，對伊藤忠商事（Itochu Corp）的持股從5.02%提高至6.21% ，對丸紅（Marubeni Corp）的持股從5.06%增至至6.75%，對住友商事（Sumitomo Corp）的持股從5.04%加碼至6.57%。

受此激勵，以三菱和丸紅為首的五大商社周一股價全面走高，表現優於幾近持平的日經225指數。

Monex首席策略師Takashi Hiroki表示，他對波克夏加碼敲進五大商社股票並不感到意外。貿易公司的高股價固然與大宗商品價格上漲有關，但他們的業務遠不只於此，這些商社的獲利不錯，且股東回報也很豐厚。

自今年初以來，日本這五家最大商社的股價漲幅已經達到兩位數，相較之下，日經指數今年以來下跌3%。

根據日本的證券交易規定，投資者如果持有一家上市公司5%以上股份，當增持或減持股份達1個百分點時，就必須在五個工作日內披露交易。

在此之前，波克夏日前才披露第三季首度敲進全球最大晶圓代工廠台積電(2330)，以超過41億美元買進台積電ADR，為該跨國多元控股公司相當罕見地大舉涉足科技領域。