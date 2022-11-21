歐盟反壟斷機構主管指出，在推特(Twitter)的熱鬧收購之後，將給民眾提供新機會，尋找新的社群媒體替代選項。但是她也稱讚推特的藍色打勾認證，可以協助提升媒體的可信度。

歐盟反壟斷主管維斯塔格(Margrethe Vestager)在上周末說，歐盟執委會會繼續使用推特作為溝通工具，但同時也指向另一個來自德國的社群媒體Mastodon，為另一個熱們選項。

馬斯克(Elon Musk)在本月稍早接管了推特，並宣佈了許多推特運營改革，加上他上周發出可能破產的警告，讓人們該社群平台的未來產生了猜測。

維斯塔格對媒體表示，圍繞在推特發生了許多事，讓人好奇，人們可以使用那些的其它替代選項。

她說：「很多人談論到Mastodon，這是德國開發的服務」。「我認為它有著許多人在推特上喜歡的相同功能」。

馬斯克提出的改變包括藍色打勾的訂閱服務，為付費認證服務，這意指著推特將確認該帳號屬於某一人或公司所擁有。

維斯塔格說，藍色認證是非常重要的，它確認了媒體的可信度，即知道自己在和誰打交道。