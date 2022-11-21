歐盟反壟斷機構主管指出，在推特(Twitter)的熱鬧收購之後，將給民眾提供新機會，尋找新的社群媒體替代選項。但是她也稱讚推特的藍色打勾認證，可以協助提升媒體的可信度。
歐盟反壟斷主管維斯塔格(Margrethe Vestager)在上周末說，歐盟執委會會繼續使用推特作為溝通工具，但同時也指向另一個來自德國的社群媒體Mastodon，為另一個熱們選項。
馬斯克(Elon Musk)在本月稍早接管了推特，並宣佈了許多推特運營改革，加上他上周發出可能破產的警告，讓人們該社群平台的未來產生了猜測。
維斯塔格對媒體表示，圍繞在推特發生了許多事，讓人好奇，人們可以使用那些的其它替代選項。
她說：「很多人談論到Mastodon，這是德國開發的服務」。「我認為它有著許多人在推特上喜歡的相同功能」。
馬斯克提出的改變包括藍色打勾的訂閱服務，為付費認證服務，這意指著推特將確認該帳號屬於某一人或公司所擁有。
維斯塔格說，藍色認證是非常重要的，它確認了媒體的可信度，即知道自己在和誰打交道。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。