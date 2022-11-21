五月天「好好好想見到你演唱會」音樂旋風再度襲捲北美。（相信音樂提供）

石頭在演唱會上被團員猛虧《台北女子圖鑑》假戲真做。（相信音樂提供）

怪獸將於11／28生日，演唱會上全場祝他生日快樂。（相信音樂提供）

五月天二度站上Barclays Center吸引一萬五千名歌迷。（相信音樂提供）

阿信感性談話為北美行最後一場演出畫下句點。（相信音樂提供）

瑪莎即將出版音樂自傳式文集《昨天的孩子》。（相信音樂提供）

五月天「好好好想見到你」巡迴演唱會在紐約開唱，是五月天繼「人生無限公司」全球巡演後，二度站上紐約Barclays Center這個全世界最具指標性的神級舞台。

由於11月28日是團長怪獸的生日，主唱阿信要全場粉絲一起大喊祝賀「團長大人生日快樂」，阿信笑說：「送給你的禮物就是你可以收看《台北女子圖鑑》，石頭大人和桂綸鎂演出那場。」怪獸說：「無限制觀看，石頭的部份還可以看live。」阿信則猛虧：「女兒不能看，有點限制級，前二場忘了問石頭，石頭，你怎麼可以這樣？」

石頭反問：「不是你們叫我去演的嗎？」阿信繼續追：「我是叫你演戲，但沒有叫你假戲真做。」一旁怪獸加碼：「他真戲假做。」石頭則接話表示，桂綸鎂說下一次還有第二季，5個人可包辦5集。阿信聽完則笑答：「我怕我們是包辦樓下倒垃圾的。」不料反遭瑪莎自嘲：「我怕下一集不是演《台北女子圖鑑》，他要拍天線寶寶。」妙語如珠的對話，逗得全場粉絲哈哈大笑。

五月天演唱會開場以〈盛夏光年〉揭開序幕，接著演唱〈愛情萬歲〉、〈派對動物〉、〈離開地球表面〉、〈愛情的模樣〉、〈知足〉等經典曲目，帶著1.5萬名歌迷嗨翻現場。團員們輪番跟歌迷打招呼，石頭問候大家「呷飽沒」，笑稱昨天主辦方招待大家去吃紐約很有名的牛排店，每個人都吃很飽，他希望今天是在美國的最後一場，要大家一起把所有體力都用掉。

瑪莎接話：「今天晚上就像石頭說的，把所有力氣用光，下一站新加坡就只好很疲累的唱完。」讓全場哄堂大笑。怪獸表示：「五月天一站上台就覺得大家好像不需要熱身一樣，我們就被你們的熱情點燃了。」冠佑則要大家把演唱會後遺症帶回家，「就是每個人的喉嚨都要唱啞，你們要大聲的唱，回到家聲音都要啞。」

阿信開啟「牛排」話題，笑問石頭昨天牛排好吃嗎？沒想到這一來一往間，讓怪獸突問：「那我問你們，好吃嗎？」阿信反問怪獸為何沒吃到牛排？怪獸笑回：「我在房間裡面鍛練我的鼻音。」阿信才透露怪獸感冒了，追問他一條線？還是二條線？還是三條線？表示「我們從台北來還穿短袖，來紐約就吃鱉了。」此話一出，讓怪獸忍不住自嘲：「石頭吃牛排，你吃鱉，啊！吃鱉是我，抱歉。」

阿信也提到這兩年大家都在線上看演唱會，今天終於來到現場，他謝謝大家的熱情、謝謝大家帶著自己最美麗的故事、最美麗的名字來到這裡，「我想下一次也許不是五年後，五月天真的好好好想約定你，就在這裡，唱就對了。」感性發言為北美行最後一場演出畫下句點。

五月天「好好好想見到你演唱會」上周在拉斯維加斯2場演出後，飛往東岸紐約開唱，雙城三場總計超過3萬5000名爆滿的歌迷。五月天下一站將於12月3日飛往新加坡開唱，12月23、24、 25、30、31日、2023年1月1、7、8日，「五月天2023 諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」則將在桃園國際棒球場舉辦。而瑪莎的第一本音樂自傳式文集《昨天的孩子》也將在11月21日展開預購，12月1日發行。